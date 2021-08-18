Более 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

Днем ранее этот показатель равнялся 20 958. Темп прироста сложился на уровне 0,31%.За прошедшие 24 часа инфекция унесла жизни 799 пациентов, накануне сообщалось о 805 летальных исходах. Максимальный показатель смертей был зарегистрирован на минувшей неделе – 819. Выписаны 20 713 человек, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19.За все время в стране 6 663 473 человека болели коронавирусом, из них 172 909 умерли, а 5 939 037 пациентов выздоровели.