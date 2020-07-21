Более 20 тонн польских яблок незаконно пытался ввезти в Россию перевозчик

Очередной грузовик-двойник российской фирмы-перевозчика с незаконно перемещаемыми яблоками польского происхождения выявили сотрудники белорусской таможни.





Для проверки на трассе Р21 был остановлен грузовик DAF, принадлежащий российской фирме-перевозчику, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.





По документам в автомобиле из Польши в Россию перевозилась «шлакообразующая смесь». Однако по факту в грузовике оказались польские яблоки. Всего российский перевозчик вез почти 21 тонну яблок на 90 тысяч рублей.





«Установлено, что этот грузовик является двойником транспортного средства, которое ранее пересекало таможенную границу в пункте пропуска «Брузги» и действительно перемещало указанный в документах товар», – проинформировали в ГТК.

Назначены соответствующие экспертизы. Таможней начат административный процесс.