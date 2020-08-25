Более 20 производств модернизировано в лесной отрасли с начала года

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Министерство лесного хозяйства

В ведомстве уточнили, что за семь месяцев текущего года было создано семь пеллетных производств общей мощностью 171 тыс. тонн в год (Кличевский, Новогрудский, Пружанский, Житковичский, Борисовский опытный, Мозырский опытный, Копыльский опытный лесхозы), четыре производства по выпуску окоренной продукции (Лоевский, Волковысский, Лидский и Жлобинский лесхозы), введены в эксплуатацию три линии лесопиления. Помимо того, были созданы, реконструированы или увеличена мощность сушильных хозяйств по десяти лесхозам, введено в эксплуатацию 24 камеры общим объемом 1270 куб. м.При этом наибольшее количество проектов было реализовано в Брестской, Гомельской и Могилевской областях (по пять). В Минском регионе реализовано четыре проекта, Гродненском – 3, Витебском – 2., – обратили внимание в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.