Предприятия лесной отрасли продолжают работать над промышленным развитием деревообрабатывающих производств. Только с начала этого года лесохозяйственные учреждения страны реализовали 24 проекта по модернизации действующих производств и созданию новых. Акцент сделан на углубленную переработку древесины и получение продукции с высокой добавленной стоимостью, сообщили sb.by в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
Фото: Министерство лесного хозяйства
В ведомстве уточнили, что за семь месяцев текущего года было создано семь пеллетных производств общей мощностью 171 тыс. тонн в год (Кличевский, Новогрудский, Пружанский, Житковичский, Борисовский опытный, Мозырский опытный, Копыльский опытный лесхозы), четыре производства по выпуску окоренной продукции (Лоевский, Волковысский, Лидский и Жлобинский лесхозы), введены в эксплуатацию три линии лесопиления. Помимо того, были созданы, реконструированы или увеличена мощность сушильных хозяйств по десяти лесхозам, введено в эксплуатацию 24 камеры общим объемом 1270 куб. м.
При этом наибольшее количество проектов было реализовано в Брестской, Гомельской и Могилевской областях (по пять). В Минском регионе реализовано четыре проекта, Гродненском – 3, Витебском – 2.
«Ожидается, что до конца года предприятиями отрасли будет реализовано еще 14 проектов по модернизации действующих производств и созданию новых. Это, в свою очередь, позволит создать в регионах новые рабочие места», – обратили внимание в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
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Более 20 производств модернизировано в лесной отрасли с начала года
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