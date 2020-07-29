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Более 20 новых специальностей открыли вузы в этом году

Вузы в этом году открыли более 20 новых специальностей, сообщила журналистам консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Ремма Герловская, пишет БЕЛТА.


Приемная кампания в учреждениях высшего образования стартовала 25 июля. В этом году в ней участвуют 50 вузов. "Всего планируется принять около 55 тысяч человек на более чем 380 специальностей высшего образования первой ступени. В этом году вузы открыли более 20 новых специальностей, например: "проектирование и эксплуатация атомных электрических станций", "экономическая безопасность промышленного предприятия", "электрический и автономный транспорт" в БНТУ, а будущих дизайнеров и тренеров ждут в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. В этом году, мне кажется, очень широкий выбор специальностей. И абитуриент может выбрать траекторию поступления, конечно, исходя из своих желаний и возможностей", – рассказала Ремма Герловская.

Вузы будут принимать документы по 31 июля. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 7 августа. Зачисление на бюджет планируется завершить 11 августа. Затем, если это необходимо, при наличии вакантных мест с 12 по 14 августа будет проведен дополнительный набор на бюджетную форму. Прием на платную форму обучения будет продолжаться по 15 августа, зачисление –по 17 августа. "В этом году мы сделали два потока зачисления, что позволит уменьшить скопление абитуриентов", – отметила консультант управления.

Ремма Герловская напомнила, что в этом году правом поступления вне конкурса могут воспользоваться молодые люди, прошедшие срочную военную службу в год приема или в году, предшествующем ему, а также без экзаменов – выпускники аграрных классов, поступающие на сельхозспециальности.
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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