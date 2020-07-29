Более 20 новых специальностей открыли вузы в этом году

Приемная кампания в учреждениях высшего образования стартовала 25 июля. В этом году в ней участвуют 50 вузов., – рассказала Ремма Герловская.Вузы будут принимать документы по 31 июля. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 7 августа. Зачисление на бюджет планируется завершить 11 августа. Затем, если это необходимо, при наличии вакантных мест с 12 по 14 августа будет проведен дополнительный набор на бюджетную форму. Прием на платную форму обучения будет продолжаться по 15 августа, зачисление –по 17 августа., – отметила консультант управления.Ремма Герловская напомнила, что в этом году правом поступления вне конкурса могут воспользоваться молодые люди, прошедшие срочную военную службу в год приема или в году, предшествующем ему, а также без экзаменов – выпускники аграрных классов, поступающие на сельхозспециальности.