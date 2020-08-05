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  2. Более 20 миллионов сигарет вез российский перевозчик через белорусско-латвийскую границу

Более 20 миллионов сигарет вез российский перевозчик через белорусско-латвийскую границу

Крупную партию нелегальных сигарет производства Сербии задержали на границе с Латвией белорусские таможенники.


«Грузовик DAF, в котором находилась табачная продукция, въезжал через пункт пропуска «Григоровщина», – рассказали sb.by в Государственном таможенном комитете.

По документам товар, принадлежащий венгерской компании (21 млн штук сигарет), везли в Украину.




«Нехарактерный маршрут следования из Венгрии в Латвию, далее через территорию Беларуси и России в Украину, заявленный в документах, вызвал сомнения у таможенников: данную поставку логичнее и дешевле было бы осуществить через венгерско-украинскую границу», – отметили в ГТК.

При проведении проверки была получена информация о том, что украинский получатель не имеет никакого отношения к данной партии сигарет, а также не заключал никаких контрактов с их отправителем.


Отсутствие информации о реальном получателе сигарет и акцизов, нехарактерный маршрут следования дали таможенникам основания заподозрить незаконную схему ввоза с целью дальнейшего вовлечения товара в незаконный оборот на территории России.

Крупная партия табачной продукции стоимостью почти в 230 тысяч долларов изъята и размещена в зоне таможенного контроля. Начат административный процесс.

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