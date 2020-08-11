Более 20 млн человек в мире заразились COVID-19

Больше всего случаев заражения (5 079 941) зафиксировано в США, сообщает ТАСС.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 20 млн.

Число инфицированных сейчас составляет 20 001 019, умерли 733 103 человека, выздоровели 12 209 074. Больше всего случаев заражения (5 079 941) зафиксировано в США. Затем идут Бразилия (3 035 422) и Индия (2 215 074).