Число скончавшихся в результате инцидента выросло до 22, пишет РИА "Новости".
ЧП произошло в пригороде Мумбаи. После обрушения 20 жильцам помогли выбраться из-под завалов, еще 25 человек считались оставшимися под завалами.
Правоохранители возбудили дело против владельца здания Сайеда Ахмеда Джилани. Ранее он получал множество уведомлений о ветхости здания. Жильцы подтверждают, что здание давно не ремонтировали.
Отмечается, что правительство объявило о компенсации в размере 500 тысяч рупий семьям каждого из погибших.
Фото: pixabay.com
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Более 20 человек погибли из-за обрушения здания в Индии
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