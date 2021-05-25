Более 2 тысяч благородных оленей вселили в охотугодья

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– добавил специалист.Динамика численности охотничьих животных в угодьях организации стабильно растет. По последним данным, в охотхозяйствах общества обитает 22,2 тысячи лосей, 11,1 тысячи благородных оленей, 67,8 тысячи косуль, 31,8 тысячи бобров и другие виды дичи.Для подкормки животных в охотхозяйствах РГОО "БООР" оборудовали 16,9 тысячи солонцов для копытных, 1950 кормушек для оленя и косули, 460 комплексов биотехнических сооружений и 625 кормохранилищ.Белорусское общество охотников и рыболовов в этом году отметило 100-летие. Сейчас в нем состоит около 70 тысяч членов, в том числе свыше 36 тысяч охотников. РГОО "БООР" – самый крупный арендатор охотничьих угодий в стране: свыше 11 миллионов гектаров.