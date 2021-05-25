За последние пять лет в охотничьи угодья вселили 2323 особи благородного оленя. Благодаря этому создано более 40 новых популяций этого вида, сообщил председатель Республиканского совета РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" Юрий Шумский.
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– Прежде плотность оленя по сравнению с лосем и косулей была ниже, однако мы целенаправленно сокращаем этот разрыв, – добавил специалист. – Более половины наших охотхозяйств имеют лимиты на изъятие этого вида.
Динамика численности охотничьих животных в угодьях организации стабильно растет. По последним данным, в охотхозяйствах общества обитает 22,2 тысячи лосей, 11,1 тысячи благородных оленей, 67,8 тысячи косуль, 31,8 тысячи бобров и другие виды дичи.
Для подкормки животных в охотхозяйствах РГОО "БООР" оборудовали 16,9 тысячи солонцов для копытных, 1950 кормушек для оленя и косули, 460 комплексов биотехнических сооружений и 625 кормохранилищ.
Белорусское общество охотников и рыболовов в этом году отметило 100-летие. Сейчас в нем состоит около 70 тысяч членов, в том числе свыше 36 тысяч охотников. РГОО "БООР" – самый крупный арендатор охотничьих угодий в стране: свыше 11 миллионов гектаров.
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Более 2 тысяч благородных оленей вселили в охотугодья
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