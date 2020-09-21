За январь –август 2020 года организации всех форм собственности построили 23,8 тысячи новых квартир. Всего в эксплуатацию введено 2,13 миллиона квадратных метров общей площади жилья – это на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные о жилищном строительстве в 2020 году появились на сайте Национального статистического комитета.
Сообщается, что 37,1% (или 792,6 тыс. кв. м) от общего объема введенного в эксплуатацию жилья приходится на граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом 598 тыс. кв. м из них построены с использованием государственной поддержки.
– В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 678,4 тыс. кв. м общей площади жилья, или 31,8% от общего ввода по республике, – добавили в комитете.
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Более 2 миллионов квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Беларуси за 2020 год
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ