Более 2 миллионов квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Беларуси за 2020 год

Сообщается, что 37,1% (или 792,6 тыс. кв. м) от общего объема введенного в эксплуатацию жилья приходится на граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом 598 тыс. кв. м из них построены с использованием государственной поддержки.– добавили в комитете.