Свыше 2000 грузовых автомобилей сейчас ожидают выезда в пунктах пропуска на границах со странами Евросоюза. Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте Госпогранкомитета.
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По состоянию на утро 19 мая самые серьезные заторы образовались в литовском направлении: выезда ждут более 1440 фур. В «Каменном Логе» – 420, в «Котловке» – 360, в «Беняконях» – 320, в «Привалке» – 250, в «Видзах» – 90.
В латвийском направлении в «Григоровщине» в очереди ожидают 150 грузовых авто, в «Урбанах» – 190.
На белорусско-польской границе более чем 160 машин стоят в «Брузгах», в пункте пропуска «Берестовица» ожидают свыше 60 фур.
Напоминаем, за обстановкой на границе можно следить в режиме реального времени на сайте ГПК.
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Более двух тысяч фур скопилось в очередях на границе со странами Евросоюза
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