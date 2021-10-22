Более 2,6 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19

Прошли полный курс вакцинации: в Брестской области более 247,1 тысяч человек, в Витебской области - более 209,1 тысяч, в Гомельской области - более 372, 8 тысяч, в Гродненской области - более 239 тысяч, в Минске - более 418,5 тысяч, в Минской области - более 237,2 тысяч, в Могилёвской области - более 241,3 тысяч.Более 54,9 тысяч сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.Полный курс против COVID-19 прошли около 84% работников системы здравоохранения, более 52% работников учреждений образования, более 71% работников учреждений с круглосуточным пребыванием граждан и социальных работников, 94% лиц, проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, около 40% лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, более 25% работников торговли и общественного питания, около 37% – сферы бытового обслуживания, более 30% – транспортных организаций, учреждений культуры и спорта, службы ЖКХ.Вакцинация населения продолжается. Получить ответы на наиболее частые вопросы по вакцинации против COVID-19 можно в Рекомендациях на сайте Минздрава.