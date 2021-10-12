Более 2,4 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией в очереди находятся как минимум 80 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – не менее 140.Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось как минимум 150 фур, "Котловка" – 320, "Каменный Лог" – свыше 230, "Бенякони" – не менее 180, "Привалка" – по меньшей мере 290.На польском направлении перед пунктами пропуска "Брузги" и "Берестовица" в очереди не менее чем 300 большегрузов, в пункте "Козловичи" – более 450.