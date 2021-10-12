SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Более 2,4 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Более 2,4 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Согласно актуальной на 18:00 информации, на границе Беларуси с Евросоюзом скопилось по меньшей мере 2440 большегрузов. Такие данные опубликованы на сайте Госпогранкомитета.


Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией в очереди находятся как минимум 80 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – не менее 140.

Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось как минимум 150 фур, "Котловка" – 320, "Каменный Лог" – свыше 230, "Бенякони" – не менее 180, "Привалка" – по меньшей мере 290.

На польском направлении перед пунктами пропуска "Брузги" и "Берестовица" в очереди не менее чем 300 большегрузов, в пункте "Козловичи" – более 450.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы