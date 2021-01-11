Согласно информации председателя комитета по архитектуре и строительству Дмитрия Гайкевича, в прошедшем году улучшить свои жилищные условия смогли более 2,1 тыс. многодетных семей Гомельской области, передает БЕЛТА.
– В 2020 году 2187 многодетных семей улучшили жилищные условия путем строительства, реконструкции 2256 жилых помещений. При этом задание на год было –1747 семей, его выполнили на 125%, – рассказал Дмитрий Гайкевич.
Для строительства жилья с господдержкой в Гомельской области на 2020 год было выделено 192 млн 279 тыс. рублей кредитных ресурсов банков. Сумма освоена полностью.
Дмитрий Гайкевич напомнил, что улучшение жилищных условий многодетных семей на протяжении года с момента постановки на учет нуждающихся – в ряде приоритетных задач для местных органов власти.
– В 2020 году горрайисполкомы приняли на учет нуждающихся порядка 2,5 тыс. новых многодетных семей и сняли около 2 тыс. В целом государственная политика по улучшению демографии через поддержку при строительстве дает свои результаты, – отметил председатель комитета.
При этом есть конкретные случаи, когда семьи были обеспечены жильем, но с появлением четвертого и пятого ребенка опять стали на учет.
Дмитрий Гайкевич заметил, что на данный момент сформировано задание на текущий год, разработаны графики строительства жилья по каждому району.
Опубликовано:
928
Более 2,1 тысячи многодетных семей Гомельской области улучшили жилищные условия в 2020 году
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей БИБИКОВ