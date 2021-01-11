Более 2,1 тысячи многодетных семей Гомельской области улучшили жилищные условия в 2020 году

, – рассказал Дмитрий Гайкевич.Для строительства жилья с господдержкой в Гомельской области на 2020 год было выделено 192 млн 279 тыс. рублей кредитных ресурсов банков. Сумма освоена полностью.Дмитрий Гайкевич напомнил, что улучшение жилищных условий многодетных семей на протяжении года с момента постановки на учет нуждающихся – в ряде приоритетных задач для местных органов власти.– отметил председатель комитета.При этом есть конкретные случаи, когда семьи были обеспечены жильем, но с появлением четвертого и пятого ребенка опять стали на учет.Дмитрий Гайкевич заметил, что на данный момент сформировано задание на текущий год, разработаны графики строительства жилья по каждому району.