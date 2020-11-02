Об этом сообщил Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.
– С начала кампании (с конца апреля. – Прим. ред.) служба крови по всей стране организовала около 3000 донаций, в процедуре поучаствовали более 2000 доноров. Мы очень благодарны этим людям за их активную позицию. За июль-август потребность в плазме стала меньше, нам удалось создать определенный запас. Сейчас около полутонны плазмы находится на хранении; когда в ней возникает потребность, мы размораживаем компонент крови и передаем в больницу. Активнее всего сдают и используют плазму в Гродно, Бресте и Минской области.
По словам Федора Карпенко, у некоторых доноров титры пропадают за 5–6 месяцев, поэтому медики снова разворачивают масштабную кампанию по сдаче плазмы.
– Очень просим прийти на донацию тех, кому позволяет здоровье. Мы каждого обследуем, постараемся все сделать максимально быстро. Вообще, плазма может храниться до трех лет, но мы уже начинаем расходовать запасы, сделанные летом. Безусловно, плазма – это не панацея, поэтому мы стараемся изучить показания каждого реципиента, чтобы понять, нужно ли ему переливание. Эффективность лечения оцениваем так: около 60 процентов. Кроме того, совместно с РНПЦ эпидемиологии и микробиологии мы занимаемся разработкой лекарств от коронавируса на основе плазмы. Надеюсь, к январю у нас уже появятся первые препараты.
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Более 2000 доноров уже сдали плазму с антителами к COVID-19. Эффективность лечения медики оценивают в 60 процентов
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ