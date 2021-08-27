Более 19 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в России

– приводятся актуальные данные в сообщении.Положительный результат теста на COVID-19 за все время получили 6 844 049 жителей России. За прошедшие 24 часа инфекция унесла жизни 798 пациентов, а за все время – 180 041. Темп прироста сложился на уровне 0,29%.