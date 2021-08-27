Более 19 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в России

В России за прошедшие сутки 19 509 человек получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. За все время диагноз COVID-19 был поставлен 6 844 049 пациентам. Такая информация опубликована в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 –19 509 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 364 (7,0%) без клинических проявлений", – приводятся актуальные данные в сообщении.
Положительный результат теста на COVID-19 за все время получили 6 844 049 жителей России. За прошедшие 24 часа инфекция унесла жизни 798 пациентов, а за все время – 180 041. Темп прироста сложился на уровне 0,29%.