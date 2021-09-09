Более 18 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее сообщалось о 18 024 инфицированных. Темп прироста сложился на уровне 0,26 процента. За весь период распространения коронавируса в России диагноз COVID-19 был поставлен 7 084 284 пациентам.Вместе с тем за прошедшие 24 часа в стране инфекция унесла жизни 794 человек, вылечились 19 639 пациентов. За все время в России умерли 190 376 человек, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.