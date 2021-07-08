На 1 июля нынешнего года для многодетных семей открыто 100 930 депозитных счетов "Семейный капитал", из которых по программе 2020–2024 годов – 18 518. Такая информация опубликована на сайте Министерства труда и социальной защиты.
В нынешней пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января прошлого года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году размер семейного капитала составлял 22,5 тыс. рублей, а с 1 января нынешнего года – 23 737,5 рублей.
– На 1 июля этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 38 532 заявления. Из них на улучшение жилищных условий – 34 391 (89%), на получение образования – 1779 (5%), на получение медицинских услуг – 2362 (6%). Принято 36 430 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, – уточнили в Минтруда.
На первом месте по количеству решений о разморозке семейного капитала находится Брестская область – 7783, на второй строчке разместилась Минская – 6117, а на третьей – Гомельская область – 5847. Следом идет столица – 5057, Гродненская область – 4253 и Могилевская – 3753. Заключает перечень Витебская область – 3620.
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Более 18,5 тысячи многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал"
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