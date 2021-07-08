Более 18,5 тысячи многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал"

В нынешней пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января прошлого года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году размер семейного капитала составлял 22,5 тыс. рублей, а с 1 января нынешнего года – 23 737,5 рублей.– уточнили в Минтруда.На первом месте по количеству решений о разморозке семейного капитала находится Брестская область – 7783, на второй строчке разместилась Минская – 6117, а на третьей – Гомельская область – 5847. Следом идет столица – 5057, Гродненская область – 4253 и Могилевская – 3753. Заключает перечень Витебская область – 3620.