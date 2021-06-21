За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией в России заразились 17 378 человек. Такая информация размещена в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в РФ.
Отмечается, что инфекция унесла жизни 440 пациентов, вылечились от заболевания 8631 человек. Днем ранее коронавирусом заразились 17 611 человек. Темп прироста сложился на уровне 0,33%.
Наибольшая заболеваемость зарегистрирована в столице России. Там выявили 7584 пациента с COVID-19.
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Более 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
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