Более 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Отмечается, что инфекция унесла жизни 440 пациентов, вылечились от заболевания 8631 человек. Днем ранее коронавирусом заразились 17 611 человек. Темп прироста сложился на уровне 0,33%.Наибольшая заболеваемость зарегистрирована в столице России. Там выявили 7584 пациента с COVID-19.