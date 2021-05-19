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Более 1600 пожилых и инвалидов оздоровились в санаториях Минтруда после осложнений из-за COVID-19

Более 1,6 тыс. пожилых граждан и инвалидов, перенесших ассоциированную с коронавирусом пневмонию, прошли оздоровление в санаториях Минтруда и соцзащиты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.  

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- Начиная с мая 2020 года в 4-х санаториях Министерства труда и социальной защиты для ветеранов войны, труда и инвалидов - "Березина", "Ясельда", "Белая Вежа", "Вяжути" - прошли долечивание и внеочередное санаторно-курортное оздоровление 1646 пожилых граждан и инвалидов, перенесших ассоциированную с COVID-19 пневмонию, - пояснили в Минтруда и соцзащиты. 

Бесплатное долечивание сроком до 14 календарных дней также проходило в санаториях "Березина" (с мая по июль) и "Вяжути" (с мая по август). Этап долечивания прошли 475 пожилых граждан и инвалидов. С июля 2020 года неработающим ветеранам труда и инвалидам I и II группы, перенесшим ассоциированную с COVID-19 пневмонию, через месяц после их выздоровления было предоставлено право на внеочередное санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях. Такой возможностью воспользовался 1171 пожилой гражданин и инвалид.

Неработающим инвалидам I и II группы путевки представляются бесплатно, ветеранам труда - по льготной стоимости (как правило, 15-20% от стоимости путевки в зависимости от дохода и сезона).

Чтобы получить путевку, следует обратиться к специалистам представительств Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по месту жительства. Необходимо предоставить заявление, медсправку о состоянии здоровья, подтверждающую нуждаемость в санаторно-курортном лечении, с указанием сведений о перенесенной пневмонии на фоне COVID-19, копию трудовой книжки, пенсионного удостоверения или удостоверения инвалида.

В санаториях ведомства есть вся необходимая лечебная база, создана безбарьерная среда. Лечение осуществляется в соответствии с рекомендациями по профилактике заноса и распространения инфекции COVID-19. 
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