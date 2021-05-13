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  2. Более 16 тыс. многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал"

Более 16 тыс. многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал"

Для многодетных семей на 1 мая 2021 года открыт 98 561 депозитный счет "Семейный капитал", в том числе по программе 2020–2024 годов – 16 182, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минтруда и соцзащиты.  


По программе "Семейный капитал" 2015–2019 годов для многодетных семей открыто 82 379 депозитных счетов на сумму $ 823,8 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $ 10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе 2020–2024 годов для многодетных семей открыто 16 182 депозитных счета на сумму BYN 366,6 млн. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году его размер составлял BYN 22,5 тыс., а с 1 января 2021 года – BYN 23 737,5. Обратиться за назначением семейного капитала можно не позднее шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего ребенка или последующих детей.

– На 1 мая этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 34 852 заявления. Из них на улучшение жилищных условий – 31 099 (89%), на получение образования -–1753 (5%), на получение медуслуг – 2000 (6%). Принято 32 775 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, – уточнили в ведомстве. 

Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области (7122), далее расположились Минская (5433)  и Гомельская области (5334), Минск (4407), Гродненская (3895) и Могилевская области (3360). Меньше всего таких решений принято в Витебской области (3224). 

Фото: архив БЕЛТА
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