Более 16 миллионов масок и 500 тысяч костюмов: медики страны обеспечены всеми средствами защиты

В целом по стране запас санитарной одежды составляет 870 000 штук. В наличии также имеется около 500 000 защитных костюмов, 16,5 миллиона медицинских одноразовых масок, около 190 000 защитных очков, почти 1,3 миллиона респираторов и около 16,5 миллиона медицинских перчаток. Обеспечено необходимое количество медицинских шапочек и бахил.Оснащенность работников бригад скорой помощи мягким инвентарем (костюмами осенне-весенними, костюмами утепленными и др.) составляет более 17 000. Кроме того, в учреждениях здравоохранение есть более 700 000 литров дезинфицирующих и антисептических средств. Лидером по оснащенности средствами защиты по-прежнему остается Минск.