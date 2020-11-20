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Более 16 миллионов масок и 500 тысяч костюмов: медики страны обеспечены всеми средствами защиты

Техническая инспекция труда Белорусского профсоюза работников здравоохранения каждый день проводит централизованный мониторинг. По его данным, сейчас в стране обеспечена месячная потребность в СИЗ, дезинфицирующих средствах и антисептиках.


В целом по стране запас санитарной одежды составляет 870 000 штук. В наличии также имеется около 500 000 защитных костюмов, 16,5 миллиона медицинских одноразовых масок, около 190 000 защитных очков, почти 1,3 миллиона респираторов и около 16,5 миллиона медицинских перчаток. Обеспечено необходимое количество медицинских шапочек и бахил.

Оснащенность работников бригад скорой помощи мягким инвентарем (костюмами осенне-весенними, костюмами утепленными и др.) составляет более 17 000. Кроме того, в учреждениях здравоохранение есть более 700 000 литров дезинфицирующих и антисептических средств. Лидером по оснащенности средствами защиты по-прежнему остается Минск. 
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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