Более 150 лифтов планируют заменить в Бресте в 2021 году

– поделился Александр Рогачук.По государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" за последние пять лет в Бресте заменили 369 лифтов. Председатель горисполкома отметил, что средняя стоимость замены одного лифта – около BYN 52 тысяч.