В многоэтажных домах города в следующем году планируют заменить более 150 лифтов. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель горисполкома Александр Рогачук.
– В жилом фонде города насчитывается около 1,8 тыс. лифтов, из них у коммунальников – более 800, остальные – в домах ТС и ЖСПК. На плановой основе проводим замену устройств, которые в работе уже более 25 лет, – поделился Александр Рогачук.
По государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" за последние пять лет в Бресте заменили 369 лифтов. Председатель горисполкома отметил, что средняя стоимость замены одного лифта – около BYN 52 тысяч.
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Более 150 лифтов планируют заменить в Бресте в 2021 году
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК