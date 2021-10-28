Более 150 ходатайств о выдаче людей направили белорусские правоохранители в Россию с начала года

– уточнили в Генпрокуратуре Беларуси.Немаловажным является помощь российских коллег по защите нарушенных прав белорусских предприятий-экспортеров, в том числе в части взыскания просроченной дебиторской задолженности за поставленные товары. Благодаря этой работе в ряде случаев получается добиваться выполнения обязательств недобросовестными контрагентами.