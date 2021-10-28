Более 150 ходатайств о выдаче людей направили белорусские правоохранители в Россию с начала года

С начала года белорусские правоохранители направили в Россию по меньшей мере 150 ходатайств о выдаче людей, пишет БЕЛТА.
– Генеральная прокуратура России является основным партнером в вопросах международно-правового сотрудничества. Основной объем правовой помощи по уголовным делам (78,8%) запрошен именно у Российской Федерации. Так, в истекшем периоде 2021 года в Россию направлено 154 ходатайства о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора, а также свыше 4 тыс. просьб об оказании правовой помощи по уголовным делам, – уточнили в Генпрокуратуре Беларуси.
Немаловажным является помощь российских коллег по защите нарушенных прав белорусских предприятий-экспортеров, в том числе в части взыскания просроченной дебиторской задолженности за поставленные товары. Благодаря этой работе в ряде случаев получается добиваться выполнения обязательств недобросовестными контрагентами.