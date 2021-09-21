Более 150 домов разрушили потоки лавы на острове Пальма

Потоки лавы из извергающегося вулкана на испанском острове Пальма, который относится к автономному сообществу Канарские острова, к этому моменту разрушили по меньшей мере 150 жилых строений, передает ТАСС.
"Исчезли более 150 домов", – приводит слова председателя совета острова Мариано Сапата радиостанция "Кадена СЕР".
Председатель также уточнил, что правительство в настоящее время не планирует проводить дополнительную эвакуацию жителей Пальмы.
В ночь на 21 сентября на Пальме были зарегистрированы еще четыре землетрясения незначительной магнитуды. До этого из-за возникновения нового потока лавы была осуществлена эвакуация в одном из районов муниципалитета Эль-Пасо. В безопасные места переселили примерно 6 тысяч человек. Агентство EFE отметило, что лава покрывает по меньшей мере 100 га земли.
Информации о пострадавших в данный момент нет. Все канарские аэропорты работают в обычном режиме.
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