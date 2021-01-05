Более 133 тысяч новогодних деревьев купили белорусы накануне праздников. Такие цифры озвучили в пресс-службе Минлесхоза. Для сравнения, годом ранее граждане приобрели почти 140 тысяч атрибутов Нового года.
Пресс-секретарь министерства Анастасия Докучаева обратила внимание на то, что спрос на деревья в кадках из года в год растет. В этот раз свыше 3,15 тыс. елей, сосен и пихт было продано именно с землей. Для сравнения, годом ранее – более 2,8 тыс. Так что акция «Сохрани символ праздника» состоялась. Она охватила все населенные пункты с численностью населения свыше 30 тысяч человек. К дереву в кадке традиционно предлагали памятку о том, как сохранить покупку до весны, чтобы потом высадить елочку во время акции «Неделя леса» в ближайшем лесничестве или возле своего дома.
Кроме того, набирают популярность и новогодние букеты. В конце 2020-го их реализовали 3,7 тыс. штук.
Наиболее активно живые атрибуты праздника в нынешнем году покупали жители Минской и Гродненской областей. Здесь они унесли и увезли домой более 30 и 27,5 тыс. деревьев соответственно.
– Отметим, что наиболее активно граждане приобретали пушистые красавицы в последние дни 2020-го года. Только в период с 28 по 31 декабря по всей стране было реализовано более 46 тысяч деревьев, – рассказали в пресс-службе.
Напомним, что в преддверии новогодних праздников лесхозы организовали торговлю более чем на 1,1 тыс. торговых точках. Елочные базары работали во всех регионах страны. В Минске деревья от организаций системы Минлесхоза можно было купить только в двух точках из-за изменившихся правил аренды площадок под елочные базары.
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Более 133 тысяч новогодних деревьев купили белорусы накануне праздников
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ