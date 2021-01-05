Более 133 тысяч новогодних деревьев купили белорусы накануне праздников

обратила внимание на то, что спрос на деревья в кадках из года в год растет. В этот раз свыше 3,15 тыс. елей, сосен и пихт было продано именно с землей. Для сравнения, годом ранее – более 2,8 тыс. Так что акция «Сохрани символ праздника» состоялась. Она охватила все населенные пункты с численностью населения свыше 30 тысяч человек. К дереву в кадке традиционно предлагали памятку о том, как сохранить покупку до весны, чтобы потом высадить елочку во время акции «Неделя леса» в ближайшем лесничестве или возле своего дома.Кроме того, набирают популярность и новогодние букеты. В конце 2020-го их реализовали 3,7 тыс. штук.Наиболее активно живые атрибуты праздника в нынешнем году покупали жители Минской и Гродненской областей. Здесь они унесли и увезли домой более 30 и 27,5 тыс. деревьев соответственно.– рассказали в пресс-службе.Напомним, что в преддверии новогодних праздников лесхозы организовали торговлю более чем на 1,1 тыс. торговых точках. Елочные базары работали во всех регионах страны. В Минске деревья от организаций системы Минлесхоза можно было купить только в двух точках из-за изменившихся правил аренды площадок под елочные базары.