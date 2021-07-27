Работники МЧС продолжают тушение торфяного пожара в около деревни Бобрик Петриковского района. К настоящему моменту его площадь уменьшилась: она равна 75 гектарам. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В процессе задействованы 132 человека (в том числе спасатели и лесники, работники местного предприятия мелиоративных систем и сельскохозяйственных организаций), 37 единиц техники.
Ликвидация пожара затруднена из-за глубины залегания торфа. Также процесс осложняют недостаточный уровень воды в системе мелиоративных каналов, аномальная жара и сильный ветер порывами до 20 м/с.
Угрозы распространения огня на леса и деревню нет.
Параллельно сельскохозяйственная организация осуществляет уборку урожая и пожнивных остатков с прилегающих к очагу полей с целью недопущения его уничтожения огнем.
Эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не требуется. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.
Фото: БЕЛТА
Видео: МЧС
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Более 130 человек задействованы в тушении пожара в Петриковском районе
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