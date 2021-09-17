Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.93
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Более 13 человек пострадали при обрушении эстакады в Индии

Более 13 человек пострадали при обрушении эстакады в Индии

По меньшей мере 13 человек получили травмы в результате обрушения части возводящейся эстакады на юге Мумбаи, передает ТАСС.


Согласно информации прокурора местного района Санта-Крус, на которого ссылается агентство ANI, инцидент произошел примерно в 4:30 утра (2:00 по минскому времени).

В результате происшествия никто не погиб, о пропавших без вести также не сообщается. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждение с незначительными травмами.

В настоящий момент на месте происшествия работают полиция и пожарные бригады.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы