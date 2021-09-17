Более 13 человек пострадали при обрушении эстакады в Индии

По меньшей мере 13 человек получили травмы в результате обрушения части возводящейся эстакады на юге Мумбаи, передает ТАСС.
Согласно информации прокурора местного района Санта-Крус, на которого ссылается агентство ANI, инцидент произошел примерно в 4:30 утра (2:00 по минскому времени).
В результате происшествия никто не погиб, о пропавших без вести также не сообщается. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждение с незначительными травмами.
В настоящий момент на месте происшествия работают полиция и пожарные бригады.
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