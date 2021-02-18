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  2. Более 120 памятников войны планируется благоустроить во время молодежного проекта "Нить поколений"

Более 120 памятников войны планируется благоустроить во время молодежного проекта "Нить поколений"

Более 120 памятников Великой Отечественной войны планируется благоустроить во время проекта "Нить поколений". Об этом заявил депутат Молодежного парламента при Национальном собрании Александр Бурда в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По словам Александра Бурды, в 2021 году Молодежная палата планирует реализовать несколько патриотических проектов. Один из них, "Нить поколений", предполагает благоустройство и озеленение мест массовых воинских захоронений. "В планах - привести в порядок более 120 памятников Союзного государства и закрепить за ними шефство. Также важен проект "Цифровая звезда", который посвящен оцифровке памятников. За неполные 10 месяцев мы оцифровали более 1 тыс. таких памятников. Безусловно, эта работа способствует развитию гражданско-патриотического воспитания молодежи и в целом патриотических чувств, любви к Родине", - рассказал он.

"Для меня патриотизм зиждется не нескольких главных постулатах: это любовь к своей семье, любовь к своей стране, любовь к малой родине и к своей профессии", - подчеркнул Александр Бурда.

По оценке молодого человека, на пространстве Союзного государства удается поддерживать память о подвигах героев Великой Отечественной войны.


По материалам БЕЛТА

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