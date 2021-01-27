Более 12 тысяч рабочих мест планируют создать по результатам новой инновационной программы

, – сказал Андрей Косовский.По новой госпрограмме планируют реализовать более 100 инновационных проектов. По словам первого заместителя председателя ГКНТ, этот перечень не окончательный, так как госпрограмма открытая и будет ежегодно пополняться новыми проектами.Андрей Косовский также подвел итоги работы в 2016–2020 годах. Объем отгруженной инновационной продукции в Беларуси с начала пятилетки увеличился в два раза. Только по госпрограмме инновационного развития создано и модернизировано более 10 тысяч рабочих мест, введено в эксплуатацию 60 производств. Наблюдается устойчивая позитивная динамика по уровню инновационной активности организаций промышленности., – отметил первый заместитель председателя ГКНТ.