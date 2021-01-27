Более 12 тысяч рабочих мест планируют создать по результатам новой инновационной программы

Более 12 тысяч рабочих мест планируют создать по результатам Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021–2025 годы. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрей Косовский, пишет БЕЛТА.
"В 2020 году подготовлен проект государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021–2025 годы. В новую госпрограмму войдут проекты по самым различным направлениям: от цифровых технологий и машиностроения до медицины и сельского хозяйства. По результатам программы планируется создать более 12 тысяч новых рабочих мест и достичь показателей инновационного развития, соответствующих уровню стран – лидеров региона Восточной Европы (Чехия, Венгрия, Словакия)", – сказал Андрей Косовский.
По новой госпрограмме планируют реализовать более 100 инновационных проектов. По словам первого заместителя председателя ГКНТ, этот перечень не окончательный, так как госпрограмма открытая и будет ежегодно пополняться новыми проектами.
Андрей Косовский также подвел итоги работы в 2016–2020 годах. Объем отгруженной инновационной продукции в Беларуси с начала пятилетки увеличился в два раза. Только по госпрограмме инновационного развития создано и модернизировано более 10 тысяч рабочих мест, введено в эксплуатацию 60 производств. Наблюдается устойчивая позитивная динамика по уровню инновационной активности организаций промышленности.
"Кроме того, был организован ряд высокотехнологичных производств. Это строительство БелАЭС, производство новых импортозамещающих антибиотиков и лекарств на Борисовском заводе медицинских препаратов, сборка легковых автомобилей (СЗАО "БелДжи"), производство установок коррекции микроструктур фазосдвигающих фотошаблонов в ОАО "Планар". Нельзя оставить без внимания и создание искусственных клапанов сердца нового поколения (ОАО "Завод "Электронмаш"), кластера сложных медицинских приборов и систем обеспечения безопасности на предприятии "Адани". Производить интегральные микросхемы по субмикронным проектным нормам позволяет новая перспективная технология корпусирования, разработанная и внедренная на "Интеграле", – отметил первый заместитель председателя ГКНТ.
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Более 12 тысяч рабочих мест планируют создать по результатам новой инновационной программы
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Фото: Сергей ЛОЗЮК