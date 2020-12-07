Более 116 тысяч рублей направлено из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи

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БЕЛТА

В соответствии с документом более 116 тысяч рублей направлено на поддержку 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей.Данное распоряжение Президента свидетельствует о внимании государства к созданию условий для поиска, развития и обучения талантливой молодежи, стимулированию ее творческой активности, профессионального роста и становления.