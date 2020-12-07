Более 116 тысяч рублей направлено из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи

Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, сообщили sb.by в пресс-службе Главы государства.
Фото: архив БЕЛТА
В соответствии с документом более 116 тысяч рублей направлено на поддержку 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей.
Данное распоряжение Президента свидетельствует о внимании государства к созданию условий для поиска, развития и обучения талантливой молодежи, стимулированию ее творческой активности, профессионального роста и становления.
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