Согласно актуальной на 8:00 29 июня информации, свыше 1100 грузовиков ждут своей очереди на выезде из Беларуси в Евросоюз. Такая информация опубликована на сайте Госпогранкомитета.
Отмечается, что перед пунктом пропуска "Григоровщина", который находится на границе между Беларусью и Литвой, выезда ожидают свыше 80 фур.
В очереди на въезд в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" находятся более 40 грузовиков, в "Котловке" – свыше 150, "Каменном Логе" – более 230, "Беняконях" – свыше 220, "Привалке" – более 190.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" в очереди примерно 120 грузовых транспортных средств, в "Берестовице" – около 80.
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Более 1100 фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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