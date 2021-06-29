Более 1100 фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС

Отмечается, что перед пунктом пропуска "Григоровщина", который находится на границе между Беларусью и Литвой, выезда ожидают свыше 80 фур.В очереди на въезд в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" находятся более 40 грузовиков, в "Котловке" – свыше 150, "Каменном Логе" – более 230, "Беняконях" – свыше 220, "Привалке" – более 190.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" в очереди примерно 120 грузовых транспортных средств, в "Берестовице" – около 80.