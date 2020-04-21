Более 11 тысяч тонн березового сока собрали лесхозы в 2020 году

В ведомстве напомнили, что в этом году из-за нестабильных климатических условий сезон заготовки березового сока начался на несколько недель раньше обычного. Отдельные лесхозы приступили к заготовке напитка уже в начале марта. Сокодвижение при этом отмечалось нестабильностью и периодически прерывалось., — отметили в Минлесхозе.Также там рассказали, что собранный сок почти сразу же отправлялся к потребителям — на перерабатывающие предприятия и населению. Граждане напрямую купили у лесхозов примерно каждый четвертый литр напитка (2674,4 тонны). Почти 8 тысяч тонн березового сока были поставлены на перерабатывающие предприятия страны. Крупнейшим потребителем в нынешнем году стал Минский завод безалкогольных напитков, который приобрел у лесхозов около 1340 тонн сока.Добытый в этом году в лесхозах сок реализовывался и на экспорт. За границу поставлено свыше 516 тонн напитка.Заявки потребителей были удовлетворены в полном объеме.При желании у граждан также была возможность самостоятельно заготовить полезный напиток. Для этого достаточно было обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, специалисты которых не только показывали доступные участки для заготовки, но и делились технологиями сбора напитка, проинформировали в ведомстве.