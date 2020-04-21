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  2. Более 11 тысяч тонн березового сока собрали лесхозы в 2020 году

Более 11 тысяч тонн березового сока собрали лесхозы в 2020 году

Лесохозяйственные учреждения страны завершили сезон заготовки березового сока. Всего нынешней весной было собрано 11 182,5 тонны урожая. Наибольший вклад внесли лесхозы Брестского региона, где заготовили 4274 тонны напитка, проинформировали sb.by в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.


В ведомстве напомнили, что в этом году из-за нестабильных климатических условий сезон заготовки березового сока начался на несколько недель раньше обычного. Отдельные лесхозы приступили к заготовке напитка уже в начале марта. Сокодвижение при этом отмечалось нестабильностью и периодически прерывалось. «Специалисты лесохозяйственных учреждений не теряли драгоценные дни, держали ситуацию на контроле. В результате удалось получить довольно весомый урожай», — отметили в Минлесхозе.

Также там рассказали, что собранный сок почти сразу же отправлялся к потребителям — на перерабатывающие предприятия и населению. Граждане напрямую купили у лесхозов примерно каждый четвертый литр напитка (2674,4 тонны). Почти 8 тысяч тонн березового сока были поставлены на перерабатывающие предприятия страны. Крупнейшим потребителем в нынешнем году стал Минский завод безалкогольных напитков, который приобрел у лесхозов около 1340 тонн сока. 

Добытый в этом году в лесхозах сок реализовывался и на экспорт. За границу поставлено свыше 516 тонн напитка. 

Заявки потребителей были удовлетворены в полном объеме.

При желании у граждан также была возможность самостоятельно заготовить полезный напиток. Для этого достаточно было обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, специалисты которых не только показывали доступные участки для заготовки, но и делились технологиями сбора напитка, проинформировали в ведомстве.
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Фото: Александр МИТЮКОВ
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