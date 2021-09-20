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  2. Более 11 тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму на территории Беларуси

Более 11 тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму на территории Беларуси

В нашей стране голосовали как постоянно проживающие, так и временно находящиеся в Беларуси граждане России, а также военные, служащие на российских военных объектах и прибывшие для участия в совместных стратегических учениях «Запад-2021». Подробную информацию предоставил пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев, информирует ТАСС.


Дипломат напомнил, что отдать свой голос на выборах в Госдуму досрочно граждане России в нашей стране могли на трех избирательных участках в Минске, Бресте и Островце. В основной же день голосования – 19 сентября – возможность проголосовать была на восьми столичных участках. Исполнить свой гражданский долг в воскресенье россияне могли и в других городах Беларуси.

По данным посольства, на консульском учете в Беларуси состоят 55 тысяч граждан России. 

Напомним, что выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение 17–19 сентября. Одновременно в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Как отметили в ЦИК России, по итогам обработки 80,1% протоколов партия «Единая Россия» набирает 49,42% голосов по списку в Госдуму.

Фото: ТАСС
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