Более 11 тысяч человек попали под амнистию в связи с 75-летием Победы

Амнистия коснулась более 11 тысяч заключенных, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа.Всего из мест лишения свободы освобождено около 2,6 тысяч осужденных, для 4,5 тысяч человек сократили срок отбывания наказания на год. Возмещенный ущерб потерпевшим составил более пяти миллионов рублей.Реализация Закона осуществлялась с мая по ноябрь во взаимодействии с органами прокуратуры, министерствами здравоохранения, труда и социальной защиты, местными исполнительными и распорядительными органами.Амнистия применялась только к положительно характеризующимся людям, а их освобождение не повлекло ухудшение криминогенной обстановки в обществе.