Более 1070 фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией в очереди на въезд в ЕС находятся как минимум 120 большегрузов, "Урбаны" – не менее 50.Въехать в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" пытаются по меньшей мере 50 грузовиков, "Котловка" – 180, "Каменный Лог" – как минимум 400, "Бенякони" – не менее 160, "Привалка" – свыше 110 фур.На польском направлении в настоящее время очереди не наблюдаются.