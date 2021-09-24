Более 1070 фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

Согласно актуальной на 8:00 информации, на границе между Беларусью и Евросоюзом скопилось по меньшей мере 1070 грузовых транспортных средств. Такие данные опубликованы на сайте Госпогранкомитета.
Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией в очереди на въезд в ЕС находятся как минимум 120 большегрузов, "Урбаны" – не менее 50.
Въехать в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" пытаются по меньшей мере 50 грузовиков, "Котловка" – 180, "Каменный Лог" – как минимум 400, "Бенякони" – не менее 160, "Привалка" – свыше 110 фур.
На польском направлении в настоящее время очереди не наблюдаются.