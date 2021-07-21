Лесные пожары и задымления сегодня охватили более ста населенных пунктов Якутии. Об этом сообщает ТАСС.
– В пяти населенных пунктах и самом Якутске наблюдается превышение ПДК вредных веществ в атмосфере. Всего в зону задымления с начала пожароопасного сезона попало 107 населенных пунктов, где проживают более 490 тысяч человек, – пояснил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
К настоящему моменту, как сообщил глава ведомства, в Якутии действуют 208 очагов пожаров, из которых 85 уже локализованы. На расстоянии примерно пяти километров от населенных пунктов действуют семь пожаров.
– Из-за сильного задымления была приостановлена работа аэропорта в Якутске, вводилось ограничение судоходства на реке Лене, – добавил он.
Для борьбы с возгораниями в регион дополнительно были направлены три самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России. За время работы они совершили 184 вылета, провели свыше 900 сливов, сбросив 5 тысяч тонн воды. В ликвидации пожаров задействованы 2,3 тыс. человек, 290 единиц техники и 12 воздушных судов.
Фото: AP Photo
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Более 100 населенных пунктов попали в зону задымления от лесных пожаров в Якутии
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