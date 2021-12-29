БЖД: более 100 дополнительных поездов будут курсировать во время новогодних и рождественских праздников

Белорусская железная дорога назначила по меньшей мере 100 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Такая информация размещена на сайте БЖД.
Назначены еще два дополнительных поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 752/751 Минск – Гомель, которые будут курсировать по белорусской магистрали 31 декабря и 2 января. Из столицы поезда будут отправляться в 15:50 и прибывать в Гомель в 19:06. В обратном направлении из областного центра поезда отправятся в 19:50 и прибудут в Минск в 22.59. В пути следования они будут останавливаться на станциях Осиповичи-1, Бобруйск, Жлобин, Буда-Кошелевская.
В общей сложности на праздники назначено не менее 100 дополнительных поездов в республиканском и международном сообщениях. В республиканском сообщении поезда будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам, в частности Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Минск – Могилев, Минск – Пинск, Минск – Коммунары, Гродно – Орша – Коммунары. В международном сообщении дополнительные поезда назначены по маршрутам Минск – Москва и Минск – Санкт-Петербург.
Подробнее ознакомиться со временем отправления дополнительных поездов и стоимостью проезда можно на сайте www.rw.by, в мобильном приложении "БЧ.Мой поезд", а также по номеру контакт-центра БЖД 105.