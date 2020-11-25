Более 100 черных дельфинов и дельфинов-афалин выбросились на берег архипелага Чатем, который находится в 680 километрах к юго-востоку от Новой Зеландии, и погибли, пишет ТАСС.
По информации Radio New Zealand, рейнджеры, которые прибыли на место инцидента, обнаружили погибшими 97 черных дельфинов и трех дельфинов-афалин. Еще 26 животных были живы, но спасатели были вынуждены усыпить их, так как дельфины слишком долго находились на суше и уже не смогли бы жить в воде.
Опубликовано:
729
Более 100 черных дельфинов и афалин выбросились на берег в Новой Зеландии
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР