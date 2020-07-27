Количество погибших от наводнений на востоке и северо-востоке Индии увеличилось до 110, пишет Hindustan Times.
По информации управления по борьбе с последствиями стихийных бедствий северо-восточного штата Ассам, в регионе из-за наводнений, вызванных разливом Брахмапутры в результате муссонных дождей, за сутки погибли три жителя. С начала июля общее число погибших там увеличилось до 103, сообщает ТАСС.
Количество пострадавших от удара стихии за этот период достигло в Ассаме 2,5 миллиона. Наводнения причинили ущерб 2265 сельским населенным пунктам в 23 из 33 районов штата. Сотни тысяч человек эвакуированы из зоны затопления и размещены в 457 временных лагерях.
В восточном штате Бихар продолжается разлив Ганга. За последние сутки наводнения привели там к гибели семи жителей. Общее число пострадавших от наводнений в Бихаре достигло в июле 1,5 миллиона. Вертолеты индийских военно-воздушных сил доставляют жителям пострадавших районов штата гуманитарную помощь.
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Более 100 человек погибли на востоке Индии в результате наводнений
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Фото: РЕЙТЕР