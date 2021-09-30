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Более тысячи фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Согласно актуальным на 8:00 данным, на границе между Беларусью и Евросоюзом скопилась по меньшей мере тысяча грузовых транспортных средств. Такая информация опубликована на сайте Госпогранкомитета.


Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией в очереди на въезд в ЕС находятся как минимум 80 большегрузов, "Урбаны" – не менее 160.

Въехать в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" пытаются по меньшей мере 130 фур, "Котловка" – 130, "Каменный Лог" – свыше 110, "Бенякони" – как минимум 120, "Привалка" – не менее 190 грузовых транспортных средств.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось по меньшей мере 40 большегрузов, "Берестовица" – не менее 50.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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