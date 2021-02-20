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Более 1 тыс. человек эвакуировали из-за муссонных наводнений в Джакарте

Около 1380 человек были вынуждены покинуть свои дома в Джакарте из-за наводнений, вызванных муссонными ливнями, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Эвакуация прошла в южном и восточном районах города, где проживают 10 млн человек, после того, как высота паводковых вод в некоторых районах достигала 1,8 м, сообщает агентство со ссылкой на столичный департамент по смягчению последствий стихийных бедствий. "Дожди прекратились, но вода в некоторых районах все еще влияет на жизнь Джакарты. К счастью, центр города не затронут, когда вода спадет, люди смогут вернуться к своей обычной жизни", - заявил губернатор Джакарты Анис Басведан.

Сообщений о пострадавших не поступало. Индонезийское Агентство метеорологии предупреждает, что дожди могут снова обрушиться на Джакарту на следующей неделе и сопровождаться штормовым ветром и грозами.


По материалам БЕЛТА

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