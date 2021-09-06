В Беларуси более 1 млн 40 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19

В Брестской области две прививки против COVID-19 получили как минимум 173,8 тыс. человек, в Витебской – по меньшей мере 151,8 тыс., в Гомельской – свыше 248,8 тыс., в Гродненской –как минимум 141,4 тыс., в Могилевской – более 156,8 тыс., в Минской – как минимум 169,1 тыс., а в Минске – около 320,5 тыс.Также полный курс вакцинации прошли не менее 45,8 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств.Вместе с тем в сообщении уточняется, что свыше 1,7 млн человек получили первую дозу препарата против коронавирусной инфекции.