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  2. Более 1,4 тысячи фур стоят в очередях на выезд из Беларуси в ЕС вечером 18 июля

Более 1,4 тысячи фур стоят в очередях на выезд из Беларуси в ЕС вечером 18 июля

В пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза наблюдаются очереди из грузовых машин. По состоянию на вечер 18 июля там скопилось 1430 фур. Такие данные опубликованы на сайте Госпогранкомитета.

Архивное фото

По актуальной информации, самые крупные заторы образовались в направлении Литвы: выезда ждут более 980 фур. В «Котловке» скопилось свыше 290 грузовиков, в «Каменном Логе» и «Привалке» - по 220, в «Беняконях» - 170, в «Видзах» - 80.

На белорусско-латвийской границе в очередях насчитывается более 200 грузовых авто: в «Григоровщине» - 120, в «Урбанах» - 80.

Выезда в Польшу ожидают более 250 фур, в том числе 130 - в «Брузгах», 70 - в «Козловичах» и 50 - в «Берестовице». 
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