Более 1,4 тысячи фур стоят в очередях на выезд из Беларуси в ЕС вечером 18 июля

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По актуальной информации, самые крупные заторы образовались в направлении Литвы: выезда ждут более 980 фур. В «Котловке» скопилось свыше 290 грузовиков, в «Каменном Логе» и «Привалке» - по 220, в «Беняконях» - 170, в «Видзах» - 80.На белорусско-латвийской границе в очередях насчитывается более 200 грузовых авто: в «Григоровщине» - 120, в «Урбанах» - 80.Выезда в Польшу ожидают более 250 фур, в том числе 130 - в «Брузгах», 70 - в «Козловичах» и 50 - в «Берестовице».