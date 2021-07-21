Более 1,3 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

Перед пунктом пропуска "Григоровщина", расположенном на границе между Беларусью и Латвией, своей очереди на въезд в ЕС ожидают примерно 110 фур, "Урбаны" – свыше 90.Перед пунктом пропуска "Видзы" въехать в Литву пытаются по меньшей мере 50 грузовых транспортных средств, "Котловка" – 280, "Каменный Лог" – около 280, "Бенякони" – примерно 230, "Привалка" – свыше 170.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось по меньшей мере 140 большегрузов.