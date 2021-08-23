Более 1,3 тысячи фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС

Перед пунктом пропуска "Урбаны" между Беларусью и Латвией в очереди на въезд в ЕС находятся минимум 30 фур.Перед пунктом пропуска "Видзы" скопилось не меньше 80 грузовых транспортных средств, "Котловка" – 170, "Каменный Лог" – свыше 290, "Бенякони" – более 200, "Привалка" – как минимум 320.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" в очереди находятся по меньшей мере 160 большегрузов, "Берестовица" – более 50, "Козловичи" – как минимум 10.