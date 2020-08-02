Более 1,2 тысячи субъектов хозяйствования получили налоговые льготы и преференции по Указу № 143

, - рассказали в пресс-службе министерства.Помимо этого, областные советы депутатов снизили ставки единого налога на второй и третий квартал. Согласно поданным уточненным декларациям, данной льготой уже воспользовались 44 тысячи индивидуальных предпринимателей. Суммарная поддержка составила BYN 9,6 млн.По состоянию на 15 июля из поступивших 8 044 обращений арендаторов (ссудополучателей) и покупателей имущества льготами и преференциями уже воспользовались 6,7 тысячи субъектов хозяйствования. Общая сумма льгот и преференций составила BYN 25,6 млн, из которой 94% предоставлено 5 857 субъектам частной формы собственности., - пояснили в пресс-службе.Елена Перминова также проинформировала членов совета о том, что Минэкономики разрабатывает проект плана мероприятий по совершенствованию правового регулирования предпринимательской деятельности. Он подразумевает актуализацию плана по реализации Декрета №7 "О развитии предпринимательства" и другие меры по либерализации делового климата.Минэкономики также поддержало предложение предпринимательских союзов о необходимости установления в Беларуси профессионального праздничного Дня предпринимателя. Проект соответствующего нормативного правового акта уже подготовлен министерством.