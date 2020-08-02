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Более 1,2 тысячи субъектов хозяйствования получили налоговые льготы и преференции по Указу № 143

Более 1,2 тысячи субъектов хозяйствования получили налоговые льготы и преференции по Указу №143 "О поддержке экономики". Об этом шла речь во время заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Министерстве экономики под председательством заместителя министра экономики Елены Перминовой, пишет БЕЛТА.


"По состоянию на 23 июля с заявлением о предоставлении налоговых льгот и преференций в облисполкомы и Мингорисполком обратились 3 488 субъектов хозяйствования. Уже воспользовался льготами 1 281 субъект хозяйствования (из них 72,5% - организации частной формы собственности). Общий объем поддержки составил BYN 23 млн", - рассказали в пресс-службе министерства.

Помимо этого, областные советы депутатов снизили ставки единого налога на второй и третий квартал. Согласно поданным уточненным декларациям, данной льготой уже воспользовались 44 тысячи индивидуальных предпринимателей. Суммарная поддержка составила BYN 9,6 млн.

По состоянию на 15 июля из поступивших 8 044 обращений арендаторов (ссудополучателей) и покупателей имущества льготами и преференциями уже воспользовались 6,7 тысячи субъектов хозяйствования. Общая сумма льгот и преференций составила BYN 25,6 млн, из которой 94% предоставлено 5 857 субъектам частной формы собственности.

"Ряд заявлений на данный момент находится на рассмотрении. При этом некоторым заявителям отказано в предоставлении льгот и преференций по причине того, что их виды деятельности не входят в перечень, определенный указом", - пояснили в пресс-службе.

Елена Перминова также проинформировала членов совета о том, что Минэкономики разрабатывает проект плана мероприятий по совершенствованию правового регулирования предпринимательской деятельности. Он подразумевает актуализацию плана по реализации Декрета №7 "О развитии предпринимательства" и другие меры по либерализации делового климата.

Минэкономики также поддержало предложение предпринимательских союзов о необходимости установления в Беларуси профессионального праздничного Дня предпринимателя. Проект соответствующего нормативного правового акта уже подготовлен министерством.
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