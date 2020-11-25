Более 1,2 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Беларуси за январь – октябрь

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Наибольший прирост новых случаев зафиксирован в Гомельской области (365) и Минске (284). В Брестской области выявлено 105 случаев ВИЧ-инфекции, Витебской – 66, Гродненской – 72, Минской – 184, Могилевской – 146.На 1 ноября в стране проживало 22 792 человека с ВИЧ-положительным статусом. В Гомельской области – 8402 человека, Могилевской – 1678, Минской – 3678, Брестской – 1688, Витебской – 1253, Гродненской – 983, Минске – 5110.В январе – октябре в возрастной группе от 15 до 49 лет зарегистрировано 1034 случая (84,6%), за аналогичный период 2019-го – 1451 случай (82%). По отдельным возрастным группам населения за истекший период 2020 года случаи ВИЧ-инфекции были распределены следующим образом: 0–14 лет – 0,6%, 15–19 лет – 1,1%, 20–29 лет – 16,1%, 30–39 лет – 39,2%, 40–49 лет – 28,2%, 50–59 лет – 10,7%, 60 лет и старше – 4,1%.Удельный вес женщин составил 37,6% (460), мужчин – 62,4% (762). За аналогичный период прошлого года среди женщин было зарегистрировано 644 случая (36,4%), среди мужчин – 1125 (63,6%).Что касается путей передачи вируса, то на долю парентерального пришлось 15,1% (184 человека), полового пути передачи ВИЧ – 83,6% (955 человек).