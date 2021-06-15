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Более 1,2 тысячи фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8:00 15 июня, выезда ожидают более 1,2 тысячи фур. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

Архивное фото

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" образовалась очередь более чем из 70 грузовиков, в "Урбанах" – более 130.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 20 фур, "Котловка" – свыше 20, "Каменный Лог" – более 150, "Бенякони" – свыше 260, "Привалка" – более 270.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" образовалась очередь более чем из 170 фур, в "Берестовице" – более 80, в "Козловичах" – свыше 60.

За обстановкой на границе в режиме онлайн можно следить на сайте ГПК.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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