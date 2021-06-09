Более 1,2 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" выезда ожидают свыше 50 грузовиков, в "Урбанах" – более 70.В очереди на въезд в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" находятся более 20 большегрузов, "Котловка" – свыше 100, "Каменный Лог" – более 320, "Бенякони" – свыше 230, "Привалка" – более 240.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" своей очереди ожидают свыше 190 фур, в "Берестовице" – более 70.