Согласно актуальной на 8:00 информации, на границе Беларуси с Евросоюзом в очереди на выезд скопилось свыше 1,2 тыс. фур, сообщается на сайте Госпогранкомитета.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" выезда ожидают свыше 50 грузовиков, в "Урбанах" – более 70.
В очереди на въезд в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" находятся более 20 большегрузов, "Котловка" – свыше 100, "Каменный Лог" – более 320, "Бенякони" – свыше 230, "Привалка" – более 240.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" своей очереди ожидают свыше 190 фур, в "Берестовице" – более 70.
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Более 1,2 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
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