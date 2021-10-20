Более 1,2 тысячи фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе Беларуси с Латвией выезда ожидают как минимум 160 фур, "Урбаны" – не менее 210.Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось по меньшей мере 130 грузовиков, "Котловка" – 120, "Каменный Лог" – свыше 180, "Бенякони" – не менее 100, "Привалка" – как минимум 160.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось свыше 130 грузовых транспортных средств, "Берестовица" – по меньшей мере 60, "Козловичи" – не менее 20.